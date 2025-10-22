Este miércoles, un equipo táctico del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) montó un operativo en el que asistieron a un hombre que se encontraba atrincherado en una habitación y con un arma blanca.

Los uniformados habían sido alertados de la situación, tras una llamada por parte de personal de la Comisaría Seccional Séptima, e inmediatamente se trasladaron al domicilio señalado donde comenzaron, sin demoras, con las tácticas tendientes a disuadir al causante quien expresó, a viva voz, sus deseos de acabar con su existencia y manifestó que en otro cuarto del inmueble yacía el cuerpo sin vida de su sobrino, hecho que le causaba un profundo dolor.

Luego de aproximadamente 90 minutos en los que esta persona amenazaba de muerte a todo aquel que quisiera acercarse y vociferaba con prenderse fuego junto al cadáver de su familiar, los policías lograron convencerlo de desistir de su actitud. Acto seguido, entregó el cuchillo con el que pretendía auto-lesionarse pero, al encontrarse en un evidente estado de ebriedad que le dificultaba la normal movilidad, los efectivos debieron irrumpir en el lugar, asistirlo y, finalmente, entregarlo a una ambulancia del 107 que ya esperaba en la puerta de la vivienda.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios que se encuentra realizando las tramitaciones de rigor correspondientes. /Comunicación Tucumán