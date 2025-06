Una mujer de 50 años fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la calle 9 de Julio al 4900, en el barrio 360 Viviendas, al oeste de la capital tucumana. La justicia se encuentra investigando las circunstancias que rodean su fallecimiento, que hasta el momento ha sido catalogado como de etiología dudosa.

Según los primeros informes, el cuerpo fue hallado tendido sobre una cama. No obstante, las autoridades no descartan ninguna línea investigativa. Además, se informó que el teléfono celular de la víctima no fue encontrado en el lugar, por lo que los investigadores continúan trabajando para localizar este y otros elementos de interés.

En declaraciones a Los Primeros, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, indicó que no se descarta ninguna hipótesis en la investigación. Subrayó que la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal se encuentran realizando las pericias correspondientes.

Asimismo, Girvau reveló un detalle que podría enfocar la investigación hacia el posible autor del crimen podría ser un allegado, familiar o conocido de la víctima, dado que la puerta de acceso al domicilio no presentó signos de violencia, lo que sugiere que el ingreso se habría realizado con llave.