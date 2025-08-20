El adolescente acusado de participar en el robo y asesinato de Uma Aguilera, hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich, será sometido a un juicio abreviado. Hace poco más de dos meses, otros tres sospechosos fueron condenados a prisión perpetua.

La fecha inicial para el inicio del debate oral era el pasado 12 de agosto, pero la Justicia postergó el comienzo de las audiencias.

Ahora, según confirmaron los padres a la agencia Noticias Argentinas, el proceso se realizará de manera abreviada. “Fue una recomendación del fiscal y de nuestros abogados para no tener que pasar otra vez por las audiencias y revivir todo el dolor nuevamente”, expresaron los padres de la víctima.

El proceso se realizará en el Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, bajo la dirección de la jueza Marta Pascual.

En este contexto, los padres señalaron que aún no conocen la fecha de la sentencia y que serán notificados por escrito.

Sobre la pena, la familia manifestó resignación ante la imposibilidad de una condena equiparable a la de los adultos, debido a la edad del acusado al momento del hecho. “Sabemos que, a pesar de la sentencia que le den, a Uma no la vamos a tener más y que de por vida viviremos su ausencia, porque al ser menor al momento del hecho no le pueden dar la misma pena que a los mayores”, afirmaron.

El pasado 9 de junio, Ariel Acuña Vega (21), Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20) y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) fueron condenados por la Justicia a prisión perpetua por robo calificado con arma de fuego, cometido en banda y agravado por la participación de un menor de 18 años.

El veredicto fue comunicado por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora, donde se llevó a cabo el juicio por el homicidio de la niña, que murió tras recibir un disparo cuando su padre intentaba huir de un intento de robo.

En paralelo, los jueces ordenaron la inmediata detención de Nahuel Santiago Coman y lo condenaron a cinco años de prisión tras considerarlo partícipe secundario.

Tras la condena, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un mensaje en sus redes sociales: “Los asesinos de Uma fueron condenados a perpetua. Nunca más van a salir. Nunca más van a dañar a nadie. Uma era la hija de Eduardo Aguilera, policía federal de mi custodia, y de María Eugenia, también de las fuerzas. Una chiquita de 9 años con toda la vida por delante”.

Y agregó: “La Justicia hizo lo que tenía que hacer. Por ella, por sus seres queridos, por todos. Los abrazo con el alma, sabiendo que el abrazo no alcanza. Pero con la esperanza de que, al menos, este fallo traiga algo de consuelo. Y que sepan que no están solos”.

El crimen de Uma Aguilera

El crimen de Uma ocurrió en horas de la mañana del 22 de enero de 2024, cuando cuatro delincuentes interceptaron el vehículo Ford Ka de los padres de la niña con claras intenciones de robo.

La nena iba en el asiento trasero y su padre, del lado del conductor. Ambos aguardaban a que la mamá de Uma cerrara el garaje de la casa. Al ver lo que ocurría y ante la amenaza de los individuos, el custodio intentó escapar acelerando.

En ese momento, los agresores reaccionaron con violencia y dispararon contra el vehículo mientras estaba en movimiento. Una de las balas alcanzó a la niña.

Los delincuentes se dieron a la fuga en el Toyota Corolla en el que habían llegado.

La menor falleció en el Hospital Churruca luego de haber sido derivada desde el Hospital Gandulfo. Allí había sido llevada por sus padres para que pudieran brindarle asistencia médica, pero los profesionales decidieron trasladarla debido a que sus heridas eran demasiado severas. /Infobae