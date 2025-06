El ministro de Seguridad visitó barrios del sur de la capital para escuchar los pedidos de los vecinos

El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, junto al subdirector general de Prevención Ciudadana, comisario mayor Carlos Rodríguez, llevó a cabo una serie de recorridos por diversos barrios del Sur de la Capital.

Esta actividad se realizó con el objetivo de dialogar con los vecinos y recoger sus inquietudes y opiniones sobre la seguridad en la zona. La jornada de visitas abarcó varios barrios, entre ellos Presidente Perón, Ampliación Elena White, 240 y 260 Viviendas, ATE, Policial, 13 de Junio, San Miguel y 143 Viviendas.

Durante estas visitas, Agüero Gamboa destacó que la acción responde a un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo para fomentar un acercamiento con la comunidad, escuchar sus preocupaciones y conocer de primera mano la situación cotidiana de los residentes, incluyendo la seguridad del trayecto escolar de los niños.

El ministro enfatizó la importancia de estas interacciones, señalando que el propósito es mejorar la seguridad en los barrios. "Pudimos conversar y acercarnos a la ciudadanía. Hablamos sobre el tema de la seguridad, las rutas de los colectivos y el funcionamiento de cada barrio que visitamos. Estamos contentos de poder escuchar y dialogar con los vecinos para trabajar juntos en el bien común", comentó Agüero Gamboa.

Por su parte, el comisario Rodríguez añadió que estas recorridas se realizan con la colaboración del jefe y subjefe de Policía, buscando establecer un contacto directo con los ciudadanos. Esto les permite diagramar operativos de seguridad basados en las inquietudes expresadas por los vecinos. "El gobernador ha dado instrucciones precisas para que el personal policial mantenga un contacto directo con la comunidad, con el fin de brindarles la seguridad necesaria", afirmó el subdirector.

Los vecinos de los barrios visitados expresaron su agradecimiento por la preocupación del gobierno respecto a la seguridad en sus comunidades. Walter, un residente del barrio ATE, mencionó: "Me parece bien lo que hace el ministro, que venga hasta acá y vea la necesidad de los vecinos. Esta es una parada complicada, hay gente que está desde las seis de la mañana, que va a trabajar y a la escuela. Ahora nos sentiremos más protegidos con la instalación de una garita".

Silvia Véliz, vecina del barrio Presidente Perón, también destacó la importancia de estas visitas: "Esto es bueno para todos los vecinos. Estoy agradecida con el ministro por cuidarnos a todos. Me parece muy buena la idea de la instalación de las garitas para el barrio porque lo necesitamos".

Sandra López, del barrio 240 Viviendas, expresó su satisfacción por la gestión actual: "Me encanta esta gestión; veo a tantos policías controlando. Ahora me puedo sentar en la vereda, antes no podía. Estoy agradecida con el ministro y con Jaldo, porque hacen buena gestión. Es importante lo que ellos hacen".

Lucio Casarubio y Carlos Braun, del barrio 260 Viviendas, manifestaron su sorpresa ante la presencia del ministro en su comunidad, resaltando que es algo que no se había visto antes. "Estamos contentos y tranquilos, agradecemos que el ministro se haya fijado en este barrio que hace tiempo estaba abandonado", afirmaron.

Finalmente, Rita, otra residente del barrio 260, concluyó: "Nos hace bien la visita del ministro, le contamos lo que sucede. Estoy agradecida por su visita y que nos escuche".