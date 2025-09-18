El Mollar: una camioneta perdió el control y volcó

Anoche, poco después de las 00:15, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 307, a la altura del kilómetro 47. Personal policial se trasladó de inmediato al lugar para constatar lo sucedido, tras recibir la alerta a través de una llamada telefónica.

Según informaron las fuentes policiales, el vehículo involucrado era una camioneta Renault Trafic de color blanco. La misma era conducida por Ernesto Vargas, quien se desempeña como doctor en la zona de los valles, circulaba de norte a sur y, por razones que se intentan establecer, habría perdido el control del rodado.

El conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Elías Medicci para ser atendido. El médico de guardia, el Dr. Barrionuevo, lo diagnosticó con politraumatismos leves y lo derivó al Hospital Padilla para realizar controles. Afortunadamente, su estado no revistió gravedad y fue dado de alta.

La Unidad Fiscal de Decisión Temprana fue notificada y dispuso que se actuara conforme al protocolo establecido para este tipo de incidentes. La supervisión del operativo estuvo a cargo del Jefe de Zona I U.R.O., Comisario Inspector Franco Herrera.