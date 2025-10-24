Elecciones: desplegarán 1500 policías que colaborarán con las fuerzas federales

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, explicó las acciones que la Policía de Tucumán llevó adelante en el marco del operativo de seguridad dispuesto para las elecciones legislativas nacionales que se realizaron este domingo 26 de octubre.

Agüero Gamboa informó que la Policía de Tucumán dispuso 1.500 efectivos para la cobertura externa de los establecimientos educativos donde se efectuará el sufragio. “La Policía de Tucumán va a disponer de 1.500 efectivos que van a ser la cobertura externa de las escuelas donde la gente va a ir a votar, donde se realizará el sufragio. Esto es a pedido de la Junta Electoral Nacional y va a complementar el operativo de seguridad junto con Gendarmería Nacional y con el Ejército”, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que el personal policial participará en el despliegue de las urnas como apoyo a las fuerzas federales. “La Policía de Tucumán va a realizar el despliegue de las urnas, haciendo una segunda cobertura ya que cada despliegue de urnas va a ser parte de Gendarmería y del Ejército. Así que va a ser un auxiliar recibiendo todas las instrucciones de la Junta Electoral Nacional como del Comandante Electoral del Distrito Tucumán es el director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid”.

Además, explicó que los telegramas y urnas se concentran en las jurisdicciones correspondientes y luego serán trasladadas al Correo Argentino de Las Talitas y al Correo Argentino de San Miguel de Tucumán.

“En esos dos lugares se van a proceder a hacer cortes de tránsito que empezarán temprano el día domingo y se extenderán hasta disposición de la Junta Electoral. También donde es la sede de la Junta Electoral Nacional va a haber un corte de tránsito que sería en la calle Las Piedras y Congreso, por lo cual también va a estar cortado el tránsito hasta estimamos 4 o 5 de la mañana, depende de lo que disponga la Junta Electoral”, detalló el ministro.

En relación con el operativo dispuesto en la ciudad de Juan Bautista Alberdi con las elecciones municipales, Agüero Gamboa informó que se reforzó la presencia policial con 200 efectivos adicionales. “En Alberti se ha incrementado el personal policial, va a haber alrededor de 200 efectivos más de los que cuenta la ciudad para garantizar la tranquilidad y seguridad en todo Alberdi para que los ciudadanos estén tranquilos, puedan ejercer este derecho cívico, este derecho constitucional de elegir sus autoridades y lo hagan de una manera lo más tranquila posible”, concluyó. /Comunicación Tucumán