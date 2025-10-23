El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, encabezó este jueves dos reuniones operativas, una con el personal de la Policía de Tucumán y otra con el Servicio Penitenciario de la provincia, para dar las instrucciones del amplio operativo de seguridad que se desplegará por las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

“Los operativos de la Policía de Tucumán y las prevenciones que van a contar con el Servicio Penitenciario comenzarán el viernes. La veda electoral comenzará a las 8 de la mañana del viernes, y desde ese momento no se podrá realizar campaña ni publicidades con fines electorales. Luego, el sábado, a las 20 horas, comienza la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, es decir que ningún supermercado, bar ni otro comercio podrán expender estas bebidas. A partir de las 0 horas del domingo estarán prohibidas todas las reuniones y aglomeraciones de personas en salones de fiestas y casas, de acuerdo a la ley electoral”, explicó el ministro Agüero Gamboa, luego de presidir ambas reuniones.

El titular de la cartera de Seguridad, acompañado por el Jefe y Subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo, respectivamente, se reunió con la plana mayor de la fuerza provincial en el Anfiteatro “Independencia” de la Subjefatura de Policía. “El personal policial de la provincia estará subordinado al Comandante Electoral, director del Liceo Militar de Tucumán, Coronel José María Santillán. De esta manera, la Policía de Tucumán será una fuerza auxiliar y cumplirá las instrucciones del Comandante Electoral. La Policía se encargará de la seguridad externa de las escuelas, salvo que sea requerida en la seguridad interna por parte de las fuerzas federales”, detalló el ministro.

En ese sentido, afirmó que este jueves comenzó el despliegue de las urnas a las escuelas de alta montaña, y el sábado continuará con el resto de los establecimientos escolares. Las urnas serán custodiadas por las fuerzas federales con el acompañamiento de la Policía provincial.

Con respecto a las elecciones en la ciudad de Alberdi, Agüero Gamboa señaló: “Los ciudadanos votarán en siete escuelas, y en seis de ellas la votación será dual, es decir que elegirán las autoridades a nivel nacional y al candidato a intendente de Alberdi”.

Luego, en la sede del Instituto de Enseñanza Superior (IES) Penitenciario “Nuestra Señora del Carmen”, el ministro, acompañado del subsecretario de Servicios Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo; el director General de Servicios Penitenciarios, Antonio Quinteros, y el subdirector Diego Leal; y la rectora del IES, Alcaide Fátima Jiménez, mantuvo una reunión en igual sentido con el personal penitenciario. /Comunicación Tucumán