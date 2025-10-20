El arresto se concretó en una de las viviendas allanadas, ubicada en Villa Obrera. En otro domicilio, en el Barrio Eva Perón, un joven de 24 años quedó demorado por narcomenudeo. En las dos viviendas incautaron, en detalle, 66 ravioles de cocaína, 17 bagullos de marihuana, una balanza digital y más de $100 mil, entre otros elementos vinculados a la venta de sustancias prohibidas.

Como consecuencia, las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenaron que la pareja, un hombre y una mujer de 39 años, siga aprehendida y el secuestro de las sustancias y otros elementos por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737 y Ley de Narcomenudeo N° 9.188.

El hecho ocurrió el 15 de octubre pasado en calle Santiago y avenida Independencia, donde una mujer fue sorprendida por tres hombres desconocidos que mediante amenazas con un arma fuego le sustrajeron su mochila en la que tenía dinero en efectivo, un celular y documentación personal.

Tras la denuncia, un equipo policial inició una intensa investigación y analizó los registros fílmicos, que derivaron en la identificación de los autores materiales del robo, apodados “Cuni”, “Gallego” y “Guerrita”. Con estos datos, los efectivos solicitaron las medidas judiciales que este domingo fueron autorizadas por el juez Rodolfo Sebastián Parache.

En tanto, por la causa de robo, en otra de las viviendas, ubicada en el Barrio Manantial Sur, secuestraron dos cartuchos calibre 11/25.

Durante los allanamientos, también fueron aprehendidos otras seis personas por atentado y resistencia a la autoridad.

Las medidas judiciales fueron supervisadas por el jefe de la Unidad Regional Norte, Comisario General Gustavo Beltrán, y el jefe de Zona IV, Comisario Inspector Daniel Luna. /Comunicación Tucumán