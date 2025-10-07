Encontraron sin vida a Daiana Mendieta, la joven buscada en Entre Ríos

Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que permanecía desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida en el interior de un aljibe ubicado a aproximadamente 10 metros de profundidad.

La confirmación del hallazgo fue brindada por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, presente en el lugar junto al fiscal a cargo de la causa, Sergio Saliski. El cuerpo fue localizado en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos —que conecta con la ruta 12—, próximo al club de campo El Silencio y a unos cinco kilómetros del acceso a Gobernador Mansilla. Según las autoridades, el sitio del descubrimiento se encuentra a unos 500 metros de la autovía principal, recorriendo el camino de tierra que se internaba en la zona.

El cadáver apareció dentro de un pozo camuflado entre ramas, hojas y raíces, un emplazamiento de difícil acceso que sugiere que solo alguien con conocimiento preciso del terreno podría haber accedido, describieron fuentes intervinientes. La búsqueda que precedió al hallazgo involucró a más de 130 personas: efectivos policiales, cadetes, bomberos voluntarios, equipos caninos de rastreo y drones, según informó el comisario Horacio Blasón, responsable de la investigación. El operativo se coordinó con las jefaturas departamentales de Tala, Gualeguay y Paraná y con las dotaciones de los cuarteles de bomberos de la región.

Previamente, el hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves colocadas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad —que cuenta con cerca de 2.500 habitantes— fue el indicio que intensificó el rastrillaje. La ausencia de viviendas y la escasez de testigos en la zona, sumadas a las condiciones climáticas posteriores —con lluvias que dificultaron el tránsito—, complicaron la recolección de indicios y el avance inicial de la investigación.

De acuerdo con el relato de familiares y fuentes del expediente, Daiana salió el viernes a las 19:45 y se comunicó por teléfono con un hombre que los allegados no conocían. Viajó en el automóvil familiar, un Chevrolet Corsa; a las 20:02 cesaron las señales: no respondió más llamadas y su señal telefónica se perdió, situación que motivó la denuncia por su desaparición y el despliegue de la búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo.