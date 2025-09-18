Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado ayer en un predio de la esquina de Pellegrini y Lavaissé, al sur de la capital. La víctima, de aproximadamente 60 años, había sido denunciada por familiares dos días antes del hallazgo; en caso de confirmarse homicidio, los investigadores no descartan que el móvil haya sido un abuso sexual.

Hasta el momento no hay detenidos y varios parientes quedaron bajo la mira de la pesquisa, mientras se aguardan informes forenses que aporten precisión sobre la causa del deceso. El cuerpo fue encontrado cerca del mediodía por niños que jugaban en la zona, quienes alertaron a los vecinos y luego a la policía.

Efectivos de la policía llegaron rápidamente y cercaron el lugar para preservar posibles pruebas; peritos trabajaron en el sitio y recogieron indicios mientras se buscaba la presencia de cámaras o testigos que aportaran información sobre los movimientos previos al hallazgo. Los vecinos relataron sorpresa y consternación por el descubrimiento y afirmaron no haber oído ruidos ni altercados en las horas previas.

Los investigadores señalaron inicialmente que no había signos de que el crimen se hubiera cometido en ese espacio: no se observaron manchas hemáticas ni indicios de pelea, por lo que se investiga si el cuerpo fue trasladado y abandonado allí. Las diligencias continuarán con estudios forenses, peritajes de la escena y entrevistas a posibles testigos y allegados, en tanto la fiscalía a cargo coordina los pasos procesales para esclarecer la dinámica del hecho.