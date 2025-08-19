Un hallazgo conmocionó a la localidad de Presidencia de la Plaza, en el interior de la provincia del Chaco: una mujer de 68 años fue encontrada muerta en el aljibe del patio de su vivienda.

El episodio se descubrió cerca del mediodía en una casa situada sobre la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina. La víctima fue identificada como Mirta Córdoba. Según informaron fuentes policiales, una de sus hijas alertó a las autoridades después de encontrar manchas de sangre y un cuchillo en el patio de la propiedad.

Al concurrir al lugar, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza solicitaron la colaboración del cuerpo de Bomberos, que realizó un rastrillaje en la zona. El operativo culminó con el hallazgo del cuerpo de Córdoba dentro del aljibe, de aproximadamente cuatro metros de profundidad; presentaba ausencia de signos vitales. La médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni, confirmó el fallecimiento.

La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para llevar adelante las pericias correspondientes. En el marco de la investigación, una mujer de 40 años que se encontraba en la vivienda y que se desempeñaba como cuidadora de la víctima fue demorada y trasladada a la sede policial, quedando a disposición de la fiscalía.

En una carátula inicial, el hecho fue calificado como supuesto homicidio. Las autoridades provinciales continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio, con peritajes en curso y la recolección de testimonios y evidencias que permitan determinar responsabilidades.