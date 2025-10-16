La Justicia de Entre Ríos dictó este jueves cuatro meses de prisión preventiva contra Pablo Laurta, imputado por la muerte del remisero Martín Sebastián Palacio (49), desaparecido a fines de la semana pasada tras realizar un viaje para el acusado.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Gabriela Seró en una audiencia celebrada durante la mañana, que hizo lugar al pedido formulado por la fiscal a cargo, Daniela Montangie.

Según las fuentes judiciales, Laurta permanecerá detenido por 120 días imputado por el delito de homicidio criminis causa del conductor del Toyota. El imputado, de nacionalidad uruguaya, se presentó el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal.

Antes de la indagatoria en Entre Ríos, fue sometido a un examen mental obligatorio y a una revisión médica inmediata, tal como exige la ley para delitos que prevén penas superiores a diez años. La hipótesis del fiscal se sustenta en que Palacio desapareció poco después de haber estado con Laurta y en el hallazgo de restos en la zona donde ambos fueron vistos por última vez.

Según el informe forense preliminar, “los restos hallados coinciden en un 99% con el conductor”, aunque resta la confirmación oficial de identidad. Esa coincidencia reforzó la imputación que pesa sobre Laurta en este expediente.

El acusado será trasladado en las próximas horas a la provincia de Córdoba, donde afrontará la imputación por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y de su exsuegra, Mariel Zamudio (54).

En Córdoba se prevé que le realicen nuevos análisis médicos contemplados en el artículo 34 del Código Penal, destinados a determinar si el imputado presenta alguna alteración de sus facultades mentales, conciencia o error.