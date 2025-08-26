Un verdadero escándalo se desató en Entre Ríos luego de que dos alumnas denunciaran a una profesora por robarles dinero mientras estaban en el profesorado.

El indignante hecho ocurrió en el Profesorado de Ciencias de la Educación, que se dicta en la escuela Normal de la ciudad entrerriana de Victoria.

Las dos alumnas sospechaban desde hacía meses que les desaparecía plata de los bolsos que llevaban al profesorado mientras cursaban.

Fue por este motivo que decidieron dejar un teléfono celular escondido en el aula, para grabar lo que ocurría durante las clases y, sobre todo, en los recreos.

A raíz de ese video descubrieron que su profesora les revisaba los bolsos y mochilas mientras ellas no estaban presentes.

El video muestra el momento en que la docente, vestida con un jean y un buzo violeta, abrió la mochila de una de las alumnas y empezó a revisarla.

Después de revolver durante unos segundos, sacó la plata que había adentro. La mujer demoró un tiempo en cerrar la mochila y hasta se la notó nerviosa para poder cerrarla.

Ya con la prueba en sus manos, las alumnas hicieron la denuncia contra la profesora. Tanto en la comisaría como en el propio profesorado.

El Jefe de la Policía Departamental de Victoria, Comisario Martín Tello, confirmó que la denuncia fue radicada el jueves por la noche por dos alumnas de quinto año del profesorado.

“Se secuestró el medio de prueba, que sería la filmación, y se remitió al fiscal, quien determinará las medidas a tomar”, indicó el comisario.

El comunicado de la escuela

La Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria emitió un comunicado institucional tras la denuncia contra la docente.

La institución señaló que “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

Asimismo, el escrito destacó que “este hecho aislado no representa la labor cotidiana de los profesores de esta casa de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”. /TN