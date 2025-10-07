Entre Ríos: hallaron sin vida a una joven de 22 años que era intensamente buscada

Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue encontrada sin vida en el interior de un aljibe a unos diez metros de profundidad. Sus padres habían denunciado que la joven salió de su casa el viernes alrededor de las 20:00 y que dos horas después dejó de responder los mensajes. Al no tener noticias durante todo el sábado, la familia se presentó por la noche en la comisaría local para radicar la denuncia y activar la búsqueda.

Equipos de seguridad y personal policial recorrieron la zona y finalmente localizaron el cuerpo en el aljibe; luego del hallazgo, los uniformados que participaban del operativo se replantearon las tareas en el arroyo y algunos equipos cesaron la búsqueda. Las autoridades anunciaron que se abrirá la etapa de investigación para determinar las circunstancias de la muerte y establecer si se trató de un homicidio.

Se espera la llegada al lugar del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y de la fiscal a cargo, Emilce Reynoso, para supervisar el avance de la causa. En el marco de la investigación fue detenido un hombre de 55 años, tras resistirse a entregar su teléfono celular durante un procedimiento en una vivienda cercana a la comisaría. Fuentes indicaron que la familia de ese hombre conocía a Daiana, aunque no mantenían una relación estrecha.

Durante el allanamiento los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux; la aprehensión se produjo luego de que el acusado amenazara a los efectivos con un arma y fuera imputado por “resistencia a la autoridad”. Los investigadores ya accedieron a la información de los dispositivos y a las redes sociales de la víctima, lo que habría aportado datos relevantes para la causa, según confirmaron fuentes oficiales.

El detenido no realizó declaraciones públicas y sólo podrá prestar declaración indagatoria cuando la justicia lo disponga; las autoridades anticiparon que la citación podría producirse en el transcurso de la semana.