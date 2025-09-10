Entre Ríos: una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una disputa familiar

En la tarde del martes, un hecho de extrema violencia conmocionó al barrio Llamarada, en Concordia, provincia de Entre Ríos. Durante una discusión entre las familias Priette y Sampietro en plena vía pública, una adolescente de 14 años apuñaló en el pecho a su vecina de 26 años, identificada como Jésica Noemí Bravo. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos constataron el fallecimiento.

Según informó el jefe Departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, entre ambas familias ya existían antecedentes de conflicto: en los últimos dos meses se registraron dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones que fueron remitidas a la fiscalía. La secuencia del hecho y la rapidez con que escaló la disputa preocupan a las autoridades locales.

La adolescente agresora quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), en tanto la investigación quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez. Las diligencias incluyen la recolección de testimonios y pruebas en el lugar para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar responsabilidades penales y administrativas.

Familiares de la víctima ya expresaron públicamente su reclamo por respuestas. La hermana de Jésica afirmó que venían realizando denuncias previas y sostuvo que si se hubiera intervenido antes, su hermana podría estar con vida. El caso mantiene a la comunidad en estado de conmoción y a la espera de las medidas judiciales y preventivas que adopten las autoridades.