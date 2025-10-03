Dando continuidad al plan de seguridad que lleva adelante el titular de la Cartera, Eugenio Agüero Gamboa, este jueves hicieron entrega, a efectivos de la División Cabinas de Vigilancia, de armas menos letales que permitirá fortalecer el trabajo de seguridad que esta área realiza en diferentes barrios de la Capital.

En ese contexto, Agüero Gamboa, señaló: “En la jornada de hoy estamos acompañando a los subcomisarios Hugo Bustamante y José Díaz, jefes de la División Cabinas, en la entrega de las armas menos letales para reforzar el equipamiento de la Policía de Tucumán. Es decir que, además, de las cámaras de seguridad, del botón antipánico, del personal policial, de estar las 24 horas, los 365 días del año y los distintos recorridos, van a contar con otra herramienta más que son las armas menos letales para poder seguir cuidando la vida y los bienes de todos los tucumanos”, y remarcó que esto es una continuidad del plan de seguridad.

El funcionario aprovechó para destacar también, sus visitas a los distintos barrios, acercándose a la comunidad, donde conversa con los vecinos para escuchar sus opiniones, inquietudes y así “poder planificar de mejor manera una plan de seguridad”, subrayó.

Vecinos del barrio 130 Viviendas

Los vecinos presentes no quisieron quedar fuera de foco y manifestaron su conformidad ante el trabajo que el titular de la Cartera de Seguridad viene llevando adelante no solo con la instalación de las garitas sino además de las herramientas con las que cuentan para hacer un trabajo más eficiente.

“Gracias a Dios tenemos la cabina, después de tanto pedirla hemos sido escuchados, la seguridad está mejor, tenemos presencia policial y el ministro nos visita habitualmente, ya vino unas cuatro veces, recorrió varios barrios y escucha a los vecinos” dijo Marta una vecina que además destacó que ya no se ven “juntadas” de gente de malvivir y hay una mayor presencia policial.

Por su parte, Daniel Rodríguez, agregó: “Hubo un gran cambio desde la instalación de las garitas, redujo visiblemente el accionar de los malvivientes. Los vecinos estamos muy agradecidos con el ministro Agüero Gamboa que está en constante comunicación con nosotros para traernos soluciones, que un ministro venga seguido a hablar con los vecinos no ocurrió antes”, cerró. /Comunicación Tucumán