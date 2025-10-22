Sergio Gustavo Tripolone, de 45 años, ingresó esta semana al penal provincial de Benjamín Paz para continuar cumpliendo una condena de ocho años de prisión por homicidio, dictada por un hecho ocurrido en 2007 en el que falleció un empleado de Vialidad de Tucumán.

El condenado fue detenido en la provincia de Córdoba tras permanecer más de dos años prófugo de la justicia, luego de haberse evadido mientras gozaba de libertad condicional con pulsera electrónica.

El traslado a Tucumán se realizó bajo un estricto operativo a cargo del Grupo Especial de la División de Operaciones Penitenciarias (DEOP), dirigido por el subalcalde Luis López, y contó con la supervisión del Servicio Penitenciario provincial.

Según el director general Antonio Quinteros, el procedimiento —que incluyó personal especializado— permitió el traslado sin incidentes desde Córdoba hasta esta capital, en el marco de un pedido de detención de alcance nacional e internacional.

Durante el tiempo que permaneció prófugo, Tripolone habría participado en otros hechos delictivos, entre ellos un robo agravado a un empresario en la provincia de Santiago del Estero, según las actuaciones judiciales que motivaron las órdenes de captura. Su aprehensión se concretó luego de las diligencias coordinadas entre las fuerzas provinciales involucradas.

El director del penal de Benjamín Paz, subprefecto Raúl Melián, informó que el interno cumplirá un régimen diferenciado con restricciones de comunicaciones y visitas, y que contará con asistencia letrada previa autorización y coordinación.