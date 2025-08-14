Escándalo en Neuquén: detienen al hijo de una candidata a senadora por robo millonario en un supermercado

Neuquén quedó sacudida por un caso policial que rápidamente tomó dimensión política. Cristian Javier Poblete Torres, de 36 años, gerente de depósito de la cadena de supermercados La Anónima e hijo de la candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano, Marisa Torres San Juan, fue detenido acusado de robar mercadería valuada en más de $2,5 millones.

El operativo se concretó el domingo pasado en la sucursal de Plottier, luego de una investigación iniciada por denuncias internas de fraude. Personal policial, en coordinación con directivos de la empresa, montó tareas de inteligencia que permitieron detectar una camioneta Toyota Hilux en el sector de carga y descarga del supermercado.

Al inspeccionar el vehículo, se encontraron varias cajas con 103 kilos de queso (marcas La Paulina y Noalsa), 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre. Según la hipótesis de la fiscalía, el gerente aprovechaba su cargo para sortear los controles de seguridad, facilitando que un cómplice retirara los productos junto con residuos del local.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos dispuso el secuestro y la restitución de la mercadería. El caso se tornó explosivo al confirmarse el vínculo familiar del acusado con Torres San Juan, quien encabeza la lista de Desarrollo Ciudadano en las próximas legislativas, espacio que también integra Gloria Ruiz, exvicegobernadora destituida y actual candidata a diputada.