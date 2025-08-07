El miércoles pasado, un intento de usurpación de un terreno que pertenece al municipio de Aguilares fue detenido gracias a la rápida intervención de la policía local. Este incidente tuvo lugar en la Calle Rivadavia, en el Barrio Colón, donde individuos no identificados habían comenzado a marcar los límites del predio utilizando postes y alambres.

La situación fue alertada por el director de Defensa Civil, Alberto Janin, quien dio aviso a las autoridades pertinentes. A raíz de esta comunicación, personal policial, junto con el Grupo de Contención de la Unidad Regional Sur (Infantería Sur), se dirigió al lugar con prontitud. Al llegar, los agentes constataron que se había progresado en la instalación de elementos destinados a cercar la propiedad. A pesar de que no se encontraron personas en el predio durante el operativo, se tomó la decisión de proceder con la retirada de todos los postes y alambres. La acción se llevó a cabo con el apoyo de personal municipal, asegurando que la zona quedara completamente despejada, sin ocupantes ni estructuras que pudieran indicar un intento de usurpación.

Las autoridades policiales comunicaron que mantendrán recorridos preventivos en la zona para prevenir futuros intentos de ocupación ilegal. Desde la fuerza de seguridad se destacó la eficacia del procedimiento realizado, así como la importancia del trabajo conjunto con el municipio y Defensa Civil para la protección de los bienes públicos. Este tipo de acciones refleja el compromiso de las autoridades locales en la salvaguarda del patrimonio municipal y la preservación del orden en la comunidad.