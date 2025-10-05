Una explosión se produjo mientras un automóvil cargaba gas en una estación de servicio ubicada al sur de Cochabamba, en la localidad de Salta, y dejó tres personas heridas y el vehículo prácticamente destruido.

La onda expansiva afectó además a otros dos autos que se encontraban en la playa de carga del surtidor Huayna Kápaj II. Testigos relataron escenas de pánico y corridas cuando el personal de emergencia llegó al lugar para asistir a los lesionados y contener la situación.

Los primeros informes locales señalaron que el tanque del automóvil que explotó podría no haber cumplido con las normas de seguridad y que, incluso, habría sido de fabricación artesanal. Esas hipótesis están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Incidentes de esta naturaleza, según fuentes locales citadas por Qué Pasa Salta, no son aislados en la ciudad, lo que generó preocupación entre los vecinos y reavivó el debate sobre los controles y protocolos en la carga de gas natural vehicular.

Las imágenes del vehículo destruido se difundieron rápidamente en redes sociales y medios locales, lo que contribuyó a la inquietud pública y a la difusión de recomendaciones oficiales.

El personal de emergencia asistió a los heridos en el lugar y evaluó los daños materiales. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al cargar gas: verificar que los tanques y accesorios cumplan con las normativas vigentes, concurrir a estaciones habilitadas y seguir las instrucciones del personal de las estaciones de servicio para reducir el riesgo de accidentes.