La jueza Soledad Hernández dispuso el traslado de Facundo Ale al penal de Benjamín Paz, donde ya cumple una prisión preventiva de 83 días, hasta el 26 de diciembre. La medida fue adoptada a pedido de los fiscales Mariano Fernández y Gonzalo Guerra, en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido en Tafí Viejo.

Durante su declaración, Ale negó haber concurrido al lugar con la intención de provocar una pelea. Afirmó que había ido a buscar a sus amigos en una fiesta y que fue atacado por sorpresa. Pese a su testimonio, la magistrada consideró pertinente dictar la prisión preventiva.

Entre las restricciones impuestas, Hernández ordenó que el acusado no mantenga ningún tipo de contacto ni comunicación con Javier “Chucky” Casanova, quien también se encuentra detenido en el mismo penal. Asimismo, dispuso que Ale quede bajo la guarda y responsabilidad del director del Servicio Penitenciario.

Los representantes legales de la familia Ale anunciaron que apelarán la resolución judicial.