Facundo Ale se encuentra la sede del Departamento de Inteligencia Criminal (D-2), ubicada en la zona de la Plazoleta Dorrego. La entrega fue voluntaria y se concretó tras un breve acuerdo entre su padre, Ángel “El Mono” Ale, y efectivos policiales, que garantizaron las condiciones de seguridad solicitadas por la familia. Según el abogado defensor, el joven no presentaba heridas al momento de su puesta a disposición y el procedimiento no registró incidentes mayores; en las próximas 48 horas se le formularán cargos mientras la fiscalía evalúa las medidas pertinentes.

La entrega tuvo lugar al mediodía en un cañaveral en el límite con la provincia de Santiago del Estero. La defensa señaló que aún no tiene detalles concretos sobre el alojamiento provisiorio de Facundo, y solicitó nuevamente al fiscal y al juez de garantías que velen por su integridad física durante el proceso. El caso continúa bajo la órbita del juzgado competente, que en los próximos días deberá definir las medidas procesales y la continuidad de la investigación por los hechos ocurridos en Tafí Viejo.

En declaraciones a la prensa, Ángel Ale volvió a mencionar a la banda conocida como “Los Gardelitos” como principales sospechosos de un atentado contra la vida de su hijo, y reiteró su pedido de protección. Además, afirmó dedicarse a la actividad cañera y estar legalmente afiliado en su trabajo. Las autoridades judiciales y de seguridad siguen recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.