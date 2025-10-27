Un adolescente de 16 años, identificado con el apellido Arce, falleció la tarde del domingo en el Hospital Regional "Ramón Carrillo" de Santiago del Estero tras sufrir quemaduras gravísimas por una descarga eléctrica mientras intentaba sustraer cables de cobre en una estación de la empresa Transnoa.

El hecho se produjo alrededor de las 12:30 del sábado en las instalaciones ubicadas en la intersección de las calles Islas Malvinas y Pío VII, en el barrio Bosco II. Según el informe policial, el joven ingresó junto a otra persona al predio saltando la tapia perimetral con la intención de robar material de cobre.

Al manipular los cables, Arce recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó lesiones en gran parte del cuerpo. La explosión resultante dañó el sistema de alta tensión de la empresa y provocó un corte masivo de energía que dejó sin suministro a la ciudad Capital, La Banda, Robles, Loreto, Ojo de Agua y zonas aledañas.

Vecinos auxiliaron al menor y lo trasladaron de urgencia en una camioneta particular hasta el Hospital Regional. Ingresó en estado crítico y, pese a las tareas médicas realizadas en la Unidad de Terapia Intensiva, falleció el domingo 26 de octubre a las 17:55, informaron fuentes del nosocomio.

El fiscal Rubén Alfonzo intervino en la causa y ordenó la participación de peritos de Criminalística, quienes trabajaron en el lugar junto con personal policial para recopilar pruebas y determinar las circunstancias del siniestro.

La muerte del adolescente reabre la discusión sobre el robo de cables y el riesgo que representan los intentos de sustracción de material eléctrico en instalaciones industriales y de servicios. Las empresas proveedoras y las autoridades locales enfrentan desafíos vinculados a la protección de infraestructuras críticas y a las políticas de prevención social en barrios con problemas de vulnerabilidad.