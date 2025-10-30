Familiares de Karla Robles piden respuestas por su muerte tras amenazas de su expareja

La muerte de Karla Robles, una joven de 27 años que se quitó la vida el 24 de octubre pasado, desató una investigación judicial en Tucumán centrada en determinar si su deceso estuvo vinculado a violencia de género e incitación al suicidio por parte de su exnovio, contra quien la víctima había presentado seis denuncias previas.

La familia responsabilizó directamente al expareja y describió los meses anteriores como un calvario de amenazas y hostigamiento constantes. Según el abogado que representa a los familiares, Augusto Avellaneda, el acusado obligó a Karla a eliminar una fotografía y la amenazó de muerte, así como a sus progenitores y al resto de su familia. “Le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a toda su familia”, relató el letrado en diálogo con Canal 10, y sostuvo que se trataba de “una persona peligrosa que hostigaba constantemente a mi clienta”.

La primera denuncia contra el hombre fue presentada hace tres años en la Unidad Fiscal de Violencia de Género N.º 1. La familia y su representante legal reclamaron diversas medidas de protección, incluso la detención, por entender que la vida de Karla corría un riesgo latente. Sin embargo, según Avellaneda, la Justicia limitó las acciones a una orden de restricción de acercamiento que el agresor habría violado en reiteradas oportunidades. Ante la continuidad del hostigamiento, volvieron a solicitar la detención sin que, según su versión, se adoptaran nuevas medidas efectivas.

Tras el suicidio, la causa avanzó con mayor celeridad y la familia entregó a la Justicia el teléfono celular de Karla con audios, videos y mensajes que, según los denunciantes, prueban las amenazas y el hostigamiento permanente. “Entendemos que está acreditado, no solo por lo que ella manifestó en redes sociales, sino también por los mensajes que prueban las amenazas. Consiguió el objetivo”, afirmó Avellaneda en referencia al accionar del acusado.

En redes sociales, la hermana de la víctima compartió una publicación con la foto del exnovio y expresó su dolor y enojo: “Me quitaste todo, pero la vida se va a cobrar todo el mal que hiciste. Te vas a pudrir en vida”. También cuestionó la inacción judicial: “Venimos haciendo denuncias desde 2022 y no hacen nada. ¿Qué esperan? ¿Que siga haciendo más daño para meterlo preso?”.

Karla, de 27 años, era emprendedora dedicada a la estética y tenía el objetivo de recibirse de fonoaudióloga. Su familia convocó a una marcha para este viernes con el objetivo de pedir justicia y visibilizar el reclamo por respuestas y medidas de protección más efectivas en casos de violencia de género.

La causa continúa bajo investigación y la Justicia deberá establecer si existió incitación al suicidio y si las medidas adoptadas previamente fueron suficientes o si hubo omisiones que contribuyeron al desenlace. El caso pone en tensión nuevamente los mecanismos de protección y respuesta ante denuncias por violencia de género en la provincia.