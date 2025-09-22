El pasado sábado, Tucumán quedó consternada por el fallecimiento de Federico Toledo, un joven de 20 años, tras un incidente ocurrido en la plazoleta Mitre. Según las primeras informaciones aportadas por la familia, Toledo recibió un golpe de puño que lo hizo impactar con la estructura de una parada de colectivo; como consecuencia de la caída sufrió lesiones que resultaron letales y falleció en el lugar.

El relato familiar señala que, tras la agresión, el presunto autor huyó corriendo hacia la calle Suipacha y se fue en una moto que podría ser de su propiedad, dejando a un amigo de la víctima en la escena. No obstante, indican que el sospechoso habría regresado minutos después al punto del hecho, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.

Este lunes se llevó adelante la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación y formulación de cargos contra Santiago Leonel Budini, de 22 años, acusado de la agresión.

El Ministerio Público Fiscal detalló que el imputado, con conocimientos en boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas, habría sido consciente de que un golpe de puño podía causar un daño grave.

Respecto a su accionar indicaron que primero habría agredido al amigo de la víctima, provocándole fractura nasal, y luego habría golpeado a Toledo, quien cayó y murió por el traumatismo recibido.

Mientras se desarrollaba la audiencia de imputación, familiares y allegados de Federico realizaron una marcha frente a los Tribunales Penales, reclamando justicia por el joven fallecido. Las causas seguirán su curso en el proceso judicial, en el que se deberán aportar pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.