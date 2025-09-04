Fatal accidente en la Ruta 34: volcó un camión y murió su conductor

Un trágico siniestro vial se produjo anoche en el departamento Aguirre, en la provincia de Santiago del Estero.

Según informaron, un camión que transportaba verduras volcó en la Ruta 34, a la altura del kilómetro 471, entre las localidades de Malbrán y Argentina. Lamentablemente el conductor perdió la vida tras quedar atrapado en la cabina.

El accidente ocurrió alrededor de las 21 horas, según los primeros indicios, el camión Volvo 440 con semirremolque, habría mordido la banquina, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y volcara sobre la cinta asfáltica. Durante varias horas trabajaron en el lugar Personal policial, de sanidad y bomberos voluntarios.