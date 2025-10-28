Fatal accidente en la ruta 9: un hombre murió calcinado en El Cadillal

Un trágico accidente ocurrió este lunes en la ruta nacional 9, a la altura de El Cadillal, cuando un automóvil Renault Logan colisionó de frente contra un camión de origen chileno. El fuerte impacto provocó que el vehículo menor se incendiara casi de inmediato, dejando al conductor atrapado en el interior. A causa del fuego, el automovilista murió calcinado, sin que los equipos de emergencia pudieran rescatarlo a tiempo.

El comisario Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte (URN), informó que el incendio complicó las tareas de rescate y las pericias en la zona. Hasta esta tarde, las autoridades no habían podido identificar a la víctima.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y peritos para establecer las causas del siniestro. Por disposición de las autoridades, el tránsito permanece interrumpido de manera preventiva, lo que generó importantes demoras y desvíos en una de las principales vías de acceso al norte tucumano.