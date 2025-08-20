Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, fue procesado por presunto contrabando agravado tras una investigación sobre supuestas sobrefacturaciones en importaciones procedentes de China. La causa, iniciada en 2022 y a cargo del juez Pablo Yadarola, del Juzgado en lo Penal Económico N.º 2, señala que García Furfaro y las sociedades HLB Pharma y Alpharma habrían declarado ante la Aduana un valor de operación sustancialmente superior al real en la adquisición de maquinaria importada.

Según el fallo, en al menos cinco operaciones documentadas la documentación presentada ante la autoridad aduanera consignó un monto de US$5.000.000 por maquinaria que, según la pesquisa, tenía un valor real aproximado de US$500.000. La diferencia de valor atribuida a las facturaciones habría sido utilizada para crear una apariencia de operaciones comerciales distintas a las reales, lo que motivó la calificación penal por contrabando agravado y la imputación por uso de documentación falsa.

Como medidas precautorias, el magistrado trabó embargos por $25.000.000.000 sobre los bienes de Ariel García Furfaro y por otros $25.000.000.000 sobre HLB Pharma. A pesar del procesamiento, no se impuso prisión preventiva al empresario, por lo que continúa en libertad mientras avanza la investigación. Tras notificarse de la resolución, la defensa de García Furfaro presentó un recurso de apelación contra el procesamiento y las medidas cautelares. El expediente se vincula además con investigaciones previas que alcanzaron a HLB Pharma en causas relacionadas con fentanilo contaminado, lo que añade complejidad al panorama judicial del laboratorio.

En los próximos meses, el proceso judicial deberá dirimir tanto la veracidad de las declaraciones de importación como la responsabilidad penal y civil que pudiera emanar de las supuestas irregularidades.