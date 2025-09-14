Una avioneta se estrelló este sábado en el marco de un festival aéreo que se realizaba en el Aero Club de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, y sus dos tripulantes murieron en el acto.

El accidente se registró en horas de la tarde en una de las cabeceras de la pista, cuando, según apuntaron medios locales, el avión biplaza entró en pérdida, cayó violentamente y enseguida se prendió fuego.

Los servicios de emergencia se presentaron rápidamente en el lugar, pero solo pudieron constatar que los dos tripulantes de la aeronave ya estaban sin vida.

Según el cronograma que había informado la institución cordobesa, para este sábado estaban programadas demostraciones acrobáticas, de aeromodelismo y de paracaidismo, para finalizar la jornada alrededor de las 19, luego de un recital en vivo.

Sin embargo, poco antes se produjo el grave y trágico accidente a la vista de un buen número de espectadores, que registraron los momentos posteriores a la caída con sus teléfonos celulares y luego los volcaron a las redes sociales.

“La entrada al cielo está en tus manos”, se leía en la promoción del evento que realizó el Aero Club de Bell Ville en sus redes sociales, donde aclaraba que los asistentes abonaban un bono contribución de $5.000 y que durante el fin de semana regalarían una moto 0 kilómetro.

Nicolás Gambini, fiscal de instrucción de Bell Ville, quedó a cargo de la custodia del sitio donde se registró el accidente, de acuerdo con la información que publicó Cadena 3, a la espera de la llegada de la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, junto a personal de la Junta de Seguridad del Transporte, debido a que el Aero Club se encuentra bajo esa jurisdicción.

Quiénes eran las personas que fallecieron en Bell Ville

En un primer momento, la Policía informó que se trata de dos personas oriundas de Santa Fe, que se encontraban pilotando la aeronave que terminó estrellada en el suelo.

Horas después, Radio Jota FM 98.3 dio a conocer que se trata del piloto Mariano Latuf Zeballos y su compañero Ricardo Ferrer.

Sobre el piloto explicaron que el hombre era oriundo de Villa Cañás, localidad ubicada en el sur de la mencionada provincia, y que también era DJ.

Según sus redes sociales, Ricardo Ferrer era oriundo de Alpachiri, La Pampa, y vivía en Ascensión, provincia de Buenos Aires.

Ambos fueron despedidos a través de las redes por sus amigos y allegados. “Vuelen alto, amigos queridos. Mis condolencias a las familias de Mariano Latuf Zeballos y Ricardo Ferrer. Quedará el recuerdo de los momentos compartidos. Hoy el corazón duele. QEPD”, fue uno de los mensajes.

Varias imágenes y videos de los momentos posteriores al hecho se viralizaron en redes sociales.