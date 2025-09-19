Fiscalizaron locales de la panadería donde fue agredido un empleado

Los efectivos de la División Trata de Personas colaboraron este viernes en dos procedimientos realizados por un equipo de profesionales de la Secretaría de Trabajo de la provincia en locales de la panadería donde su dueño golpeó a uno de sus trabajadores.

El personal policial acompañó a los profesionales del organismo provincial en tareas de fiscalización que se concretaron en los locales ubicados en calles San Lorenzo y Alberdi, y en calles Las Piedras y Jujuy, en el Barrio Sur de la Capital.

El hecho que investiga la Justicia sucedió en la noche del 12 de septiembre pasado en un local de calles Corrientes y San Miguel, donde el propietario de la cadena de cafeterías golpeó al encargado de la fábrica de panadería provocándole una grave lesión en el ojo, para luego huir del lugar.

El accionar del equipo de esta División fue supervisado por el director General de Trata de Personas y Violencia de Género, Comisario Mayor Ricardo Gallardo. /Comunicación Tucumán