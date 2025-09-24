Florencio Varela: investigan una pista narco detrás del triple crimen de Morena, Lara y Brenda

La Policía halló tres cuerpos enterrados en una vivienda de Florencio Varela mientras la Justicia profundiza una hipótesis vinculada al narcotráfico por la desaparición y posterior asesinato de Brenda, Morena y Lara en La Matanza. Fuentes judiciales informaron que en las últimas horas se detuvo a un sospechoso con presuntos vínculos con la villa 1-11-14, y se investiga si una persona allegada a él alquiló una casaquinta en Varela donde se habría organizado una reunión a la que las jóvenes concurrieron.

Un video de cámaras de seguridad, difundido por la pesquisa, muestra a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiendo a una camioneta blanca: la menor en el asiento del acompañante y las otras dos en la parte trasera. Las imágenes registran que el vehículo se dirigió hacia el sur del conurbano bonaerense; aunque la filmación no es nítida, los investigadores la consideran una prueba relevante. En la vivienda de Varela la policía encontró tres cuerpos aún no identificados; según fuentes, uno presentaba una bolsa en la cabeza y a otro intentaron desmembrarlo.

Hasta el momento hay cuatro detenidos, dos mujeres y dos hombres, y la causa está a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere. El expediente sigue abierto mientras se realizan peritajes forenses y se busca establecer la conexión entre los arrestados, la vivienda en Varela y eventuales vínculos narco que expliquen el hecho.