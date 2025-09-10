El accionar coordinado entre el Centro de Monitoreo y los vigías municipales de Banda del Río Salí permitió frustrar un robo y detener al sospechoso en plena madrugada.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 de este martes, en la intersección de las calles Independencia y Chile, donde las cámaras de seguridad detectaron a un individuo que ingresaba a un automóvil blanco con intenciones de sustraer sus pertenencias.

De inmediato, se emitió la alerta a los móviles que patrullaban la zona. Las imágenes difundidas por el centro de monitoreo muestran la secuencia completa: el sospechoso introduciéndose sigilosamente en el vehículo, la llegada de los vigías y el momento en que el hombre intenta escapar. Finalmente, los agentes lograron reducirlo en el suelo y frustrar la huida.

Posteriormente, un oficial de la comisaría local se hizo presente en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a las actuaciones correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, que continuará con el proceso legal.

La acción conjunta entre el monitoreo y los vigías resultó determinante para evitar el robo y garantizar la aprehensión del sospechoso, reforzando el compromiso de las autoridades locales con la seguridad ciudadana en Banda del Río Salí.