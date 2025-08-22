Un individuo, acusado de un hecho de violencia de género, fue arrestado, por empleados policiales, y trasladado a la Comisaría Seccional Once donde quedó a disposición de la Justicia.

Según el relato de la víctima, una mujer de 37 años, se había quedado dormida mientras viajaba, en ómnibus, de Tafí del Valle hacia la ciudad de San Miguel cuando sintió que otro pasajero comenzó a tocarla sin su consentimiento. Inmediatamente, fue a solicitar la ayuda del chofer del colectivo quien la mantuvo a resguardo hasta llegar a la terminal capitalina donde manifestó lo sucedido a los efectivos que prestan servicio en ese lugar.

Sin demora, los uniformados aprehendieron al acusado y una vez que arribaron, con él, a la dependencia policial también se presentó la damnificada a realizar la denuncia formal contra el susodicho. La fiscalía a cargo ordenó el inicio de las tramitaciones legales correspondientes y la averiguación de antecedentes penales del agresor. /Comunicación Tucumán