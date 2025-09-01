El Consorcio de Cooperación en la Gestión de la Ciudad Sagrada de Quilmes, conformado por el Ente Tucumán Turismo (ETT) y la Comunidad Indígena de Quilmes (CIQ), con el aval de sus 14 delegaciones de base, lleva adelante un proceso de organización de la actividad turística en ese sitio patrimonial. La finalidad declarada es garantizar servicios de calidad y promover el desarrollo local mediante un marco legal y consensuado que beneficie a la comunidad.

En el contexto de esa iniciativa, el lunes 1 de septiembre la Policía de la Provincia de Tucumán realizó un operativo para retirar pertenencias de un grupo de puesteros que se encontraban en situación irregular, sin haberse incorporado formalmente al esquema previsto por el Consorcio. Según fuentes del ETT y la CIQ, durante meses se realizaron llamados al diálogo y se ofreció en múltiples oportunidades la posibilidad de regularizar la actividad a través de la firma de contratos; apenas dos artesanos aceptaron integrarse al régimen establecido y el resto rechazó las propuestas, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El Consorcio fue constituido en 2023 en el marco de la Ley Nacional 26.005 y la Ley Provincial 8.522, con una vigencia de seis años. Su creación fue aprobada por el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM) y registrada en la Dirección General de Rentas (DGR). Entre sus objetivos figuran el fortalecimiento del desarrollo turístico en la Ciudad Sagrada, la mejora de la infraestructura y los servicios, y la garantía de que las actividades económicas vinculadas al sitio se desarrollen conforme a la normativa vigente y en base a acuerdos colectivos.

La medida ejecutada el 1 de septiembre se inscribe en ese proceso de regularización y búsqueda de consolidación de un modelo de gestión participativa. Desde el Consorcio sostienen que el propósito es poner en valor el patrimonio cultural de Quilmes y generar beneficios sostenibles para las comunidades locales, mediante procedimientos que aseguren legalidad, orden y equidad en la distribución de oportunidades vinculadas al turismo.