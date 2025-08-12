En la noche del pasado lunes, en la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta Provincial Nº 10, se produjo un incidente crítico que involucró a un bebé en estado de asfixia. Los gendarmes del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “San Lorenzo”, perteneciente a la Agrupación XV "Rosario", se encontraron con los angustiados padres que llegaban con el niño, quien no respiraba y no mostraba signos vitales.

La rápida intervención de la patrulla, compuesta por el Sargento Adrián Recalde, el Cabo 1º Gabriel Montenegro y los Cabos Sergio Justiniano y Solange Ayala, fue crucial; realizaron maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias, logrando que el pequeño expulsara un objeto que bloqueaba su respiración.

Posteriormente, el bebé fue trasladado de urgencia al Centro de Salud, donde los médicos confirmaron su estabilidad vital tras la atención médica.