Gendarmes de Santa Fe salvan a un bebé de cinco meses de una asfixia mortal
En la ciudad de San Lorenzo, los padres de un niño solicitaron asistencia en un puesto de control de la Fuerza al constatar que su hijo no respiraba, siendo posteriormente trasladado al centro de salud para recibir atención médica.
En la noche del pasado lunes, en la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta Provincial Nº 10, se produjo un incidente crítico que involucró a un bebé en estado de asfixia. Los gendarmes del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “San Lorenzo”, perteneciente a la Agrupación XV "Rosario", se encontraron con los angustiados padres que llegaban con el niño, quien no respiraba y no mostraba signos vitales.
La rápida intervención de la patrulla, compuesta por el Sargento Adrián Recalde, el Cabo 1º Gabriel Montenegro y los Cabos Sergio Justiniano y Solange Ayala, fue crucial; realizaron maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias, logrando que el pequeño expulsara un objeto que bloqueaba su respiración.
Posteriormente, el bebé fue trasladado de urgencia al Centro de Salud, donde los médicos confirmaron su estabilidad vital tras la atención médica.