En Banda del Río Salí, las cámaras de seguridad registraron este jueves por la tarde un accidente de tránsito en la intersección de Dorrego y Congreso, donde se vieron involucradas dos motocicletas Honda de 150 cc.

El hecho ocurrió a las 18:36 y, según las imágenes y los primeros reportes, un motociclista distraído embistió a otro, provocando el choque que dejó como saldo tres personas heridas. Entre los involucrados se encontraba una mujer de 26 años que circulaba acompañada por su hija de 5 años. Ambas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladadas en una ambulancia municipal; la menor fue derivada al Hospital de Niños y la mujer, al Hospital Padilla. El otro conductor, un hombre, recibió atención y fue trasladado por una ambulancia del servicio 107 al Hospital del Este.

Las autoridades locales y los servicios sanitarios acudieron al lugar para asistir a los heridos y realizar las tareas iniciales de intervención y traslado. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán útiles para determinar con mayor precisión las circunstancias del siniestro, en particular si la distracción de uno de los conductores fue la causa del impacto.

El episodio pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios de motocicletas en cruces urbanos y la importancia de extremar las medidas de precaución: respeto de las normas de tránsito, atención plena al conducir y uso de elementos de protección tanto para conductores como para acompañantes, especialmente menores de edad.