La ciudad de Juan Bautista Alberdi fue escenario de un violento enfrentamiento durante la madrugada del domingo, cuando una pelea en un complejo de fútbol cinco de la calle Las Palmas dejó como saldo cinco personas heridas, algunas de ellas con lesiones de consideración.

El episodio ocurrió cerca de las 4.15, según informó la policía local. Al arribar al lugar, los efectivos constataron manchas de sangre en la vereda y comprobaron que las víctimas ya habían sido trasladadas al hospital. Las características de las lesiones —según el informe policial— son compatibles con el uso de machetes, lo que da cuenta de la brutalidad del enfrentamiento. Las personas lesionadas fueron identificadas y presentaron distintos tipos de heridas. Un hombre de 41 años sufrió la amputación de un dedo y cortes en la otra mano; por la gravedad de su estado fue derivado de urgencia al Hospital Regional de Concepción.

Un joven de 29 años recibió una herida en la muñeca y, tras la atención médica, fue dado de alta. Otro hombre, de 56 años, sufrió una lesión en la oreja y fue trasladado también a Concepción. En tanto, un hombre de 47 años registró un corte en el cuero cabelludo y permaneció en observación en el hospital local. Finalmente, un hombre de 37 años presentó traumatismos en el antebrazo y heridas en la cabeza y la mano, por lo que fue derivado al Hospital Regional de Concepción para recibir atención especializada.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. Los fiscales ordenaron la intervención del equipo de Criminalística y del laboratorio para la recolección de pruebas, así como la realización de inspecciones oculares y exámenes médicos. Además, se secuestraron prendas manchadas con sangre como parte del acopio probatorio. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque, mientras las víctimas reciben tratamiento médico y su estado es seguido por los profesionales de la salud.