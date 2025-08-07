Un recital que Damas Gratis tenía previsto realizar este miércoles en Bogotá, en el cierre de una minigira por Colombia, se suspendió antes de comenzar a raíz de graves incidentes protagonizados por un grupo de espectadores. El alcalde de la ciudad dijo que se registró un muerto en las inmediaciones del estadio, mientras que la Policía local reportó cinco personas con heridas de arma blanca.

La banda tropical liderada por Pablo Lezcano tenía programada en una popular sede de la capital colombiana la última de tres presentaciones en aquel país. Sin embargo, todo se empañó debido a la violencia registrada por decenas de personas dentro de las instalaciones.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y medios locales indicaron que la salvaje pelea, desarrollada no solo cuerpo a cuerpo sino también a través del lanzamiento de objetos, fue protagonizada por barras de distintos equipos de fútbol y provocó momentos de extrema tensión.

Las autoridades del estadio donde se iba a desarrollar el show emitieron un comunicado oficial en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que la decisión de suspenderlo se tomó “por motivos de seguridad”, para “proteger a los asistentes y colaboradores” y que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Dijeron, además, que el recinto había sido evacuado “para garantizar el bienestar de todos los presentes”.

Lo concreto es que luego de la batalla campal registrada dentro del estadio, otros episodios no menos tristes tuvieron lugar en sus inmediaciones. El encargado de comunicarlos fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió el funcionario en una historia de Instagram.

Además, repudió los incidentes y consideró que “este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

En paralelo, convocó a una reunión “con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para obtener un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

“La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, remarcó Galán, y reveló que “como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

En ese sentido, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un comunicado a través de un video en el que explicó que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

“Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlarla situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”, manifestaron oficialmente./ Clarín