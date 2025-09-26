Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

Las cuentas oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron objeto este viernes de un nuevo ataque informático que derivó en la publicación de mensajes promocionando una criptomoneda denominada “$MIRA”. Durante la mañana, la cuenta en X de la fuerza difundió videos y textos que sugerían una supuesta colaboración con “Mira Network”, afirmaciones que la institución no avaló.

La PFA informó que recuperó la administración de la cuenta y formalizó la denuncia ante la Justicia. No es el primer incidente de este tipo en las dependencias bajo la órbita de la ministra Patricia Bullrich: a comienzos de 2025 la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sufrió un hackeo mayor, donde los atacantes accedieron a datos internos y consignaron mutuales falsas en recibos de sueldo. En aquel hecho, algunos efectivos denunciaron descuentos no autorizados por montos que oscilaban entre 2.000 y 5.000 pesos, y la institución lo describió como un ataque informático internacional orientado a manipular la identidad institucional y difundir contenidos indebidos.

La secuencia de incidentes puso en evidencia vulnerabilidades en la gestión de redes y la protección de datos en fuerzas de seguridad nacionales. Las autoridades comenzaron a evaluar medidas para reforzar la ciberseguridad y la comunicación institucional, mientras la Justicia investiga el alcance y origen de las intrusiones.

COMUNICADO POLICÍA FEDERAL