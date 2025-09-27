Un hombre de 61 años fue encontrado sin vida en la mañana de este sábado en un sector del pasaje Celedonio Gutiérrez al 500, en San Miguel de Tucumán, cerca de las vías del tren. El hallazgo fue reportado por un vecino que dio aviso inmediato a las autoridades.

Personal policial se presentó en el lugar y logró identificar a la víctima, quien fue reconocida por su esposa. Según informaron fuentes judiciales, el hombre residía en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale, quien encabezó el operativo junto a peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). En el lugar trabajaron especialistas forenses y criminalísticos, bajo la coordinación de la funcionaria fiscal Silvina Ojeda, para realizar el relevamiento de pruebas y la toma de muestras.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría salido de su casa durante la madrugada y no regresó. Al momento del hallazgo, su cuerpo no presentaba lesiones visibles ni signos evidentes de violencia, aunque las causas de la muerte aún no fueron determinadas.

El cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente en las próximas horas, lo que permitirá establecer con mayor precisión cómo falleció.