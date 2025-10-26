Hallaron a los dos hombres desaparecidos cerca de donde buscan a la pareja de jubilados

Los investigadores de Chubut confirmaron este sábado que Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, quienes estaban desaparecidos desde mediados de octubre en Comodoro Rivadavia, fueron encontrados sanos y salvos.

Carrasco, de 30 años, vecino del barrio Máximo Abasolo, había sido visto por última vez el 16 de octubre, mientras que Vivar, de 23 años, desapareció un día antes en el barrio Kilómetro 8.

Las desapariciones habían generado preocupación, ya que ocurrieron a pocos kilómetros del sitio donde fue hallada la camioneta de los jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), cuya búsqueda continúa.

Pese a los intensos rastrillajes por tierra, mar y aire, aún no se registraron avances sobre el paradero de la pareja. La Policía del Chubut mantiene activo el operativo y no descarta ninguna hipótesis.