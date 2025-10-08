La Policía de Trancas secuestró la semana pasada 56 kilos de marihuana en un camión procedente de Metán, Salta, después de que el vehículo fuera denunciado como robado por su propietario y localizado mediante el sistema de rastreo satelital. Al detener el rodado, los efectivos hallaron la carga, que según las primeras averiguaciones tenía como destino final la provincia de Tucumán.

El operativo derivó en la detención de cuatro personas que viajaban a bordo del camión y en el inicio de diligencias vinculadas al transporte y la comercialización del estupefaciente. El decomiso cobró relevancia en la causa penal que investiga el tiroteo ocurrido durante una fiesta electrónica en Tafí Viejo, donde figuran como imputados Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso” David. Fuentes judiciales informaron que parte de la droga incautada podría haber estado destinada a Casanova, actualmente con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz, y que las pesquisas también apuntan a David como posible receptor de la carga.

De confirmarse estos datos, las imputaciones contra ambos se verían complicadas por la supuesta vinculación con el tráfico de estupefacientes. En paralelo, familiares del Petiso David denunciaron que parte de la marihuana decomisada en el camión fue retenida por la Policía y posteriormente “plantada” en la vivienda de Yerba Buena, donde se realizó un allanamiento que motivó su detención. La defensa del imputado solicitó formalmente la conservación de las pruebas para realizar una pericia comparativa, con el fin de determinar si el cannabis hallado en la casa pertenece a la misma partida que la incautada en el transporte, mediante análisis de composición química y tipo de envoltorio.

Desde la justicia, sin embargo, indicaron que una pericia de ese tipo podría no ser concluyente, ya que coincidencias técnicas no descartarían que se trate de compras separadas al mismo proveedor. La decisión sobre la realización del estudio forense corresponderá al juzgado competente, mientras la investigación continúa para dilucidar posibles nexos entre el decomiso, los imputados y la red de distribución que opera en la región.