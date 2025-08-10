Este domingo por la mañana, un incidente de violencia de género tuvo lugar en la intersección de Congreso y Costanera, en las cercanías del Río Salí. De acuerdo con los reportes oficiales, un hombre fue detenido tras agredir físicamente a una mujer, en un hecho que fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo de la Banda del Río Salí (BRS).

A las 8:50 horas, el personal policial que se encontraba en la zona recibió un llamado de apoyo debido a un incidente de violencia que estaba ocurriendo. Las cámaras de seguridad del centro de monitoreo jugaron un papel crucial al permitir a las autoridades observar la situación en tiempo real, donde se evidenciaba que un hombre y una mujer estaban involucrados en una confrontación física.

La rapidez de la respuesta policial se hizo notar cuando, tras el alerta emitido, un móvil de la Comisaría de Banda del Río Salí fue enviado al lugar para reforzar la presencia de los agentes ya en el sitio. Al llegar, lograron aprehender al agresor, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para llevar a cabo los trámites legales pertinentes.

Este suceso resalta la importancia de los sistemas de monitoreo y la coordinación de las fuerzas de seguridad en la prevención y respuesta ante situaciones de violencia, así como la necesidad de abordar este tipo de incidentes de manera efectiva y rápida.