La madrugada en Banda del Río Salí se tiñó de alarma cuando un cuerpo de vigías alertó sobre un incendio en una vivienda situada en la intersección de las calles Perú y Baltazar Tejerina. Junto con esa comunicación, se solicitó la colaboración de la comisaría local; también se convocó a los bomberos. A los pocos minutos, los efectivos policiales arribaron al lugar y encontraron la casa envuelta en llamas, con vecinos y transeúntes señalando que el propietario podría encontrarse en el interior.

Desde el exterior, los agentes alcanzaron a ver, a través de una ventana, a un hombre tendido en el suelo, inconsciente. Ante la inminente amenaza para su vida y la rápida propagación del fuego, los policías rompieron el vidrio, ingresaron al inmueble y lo extrajeron. Mientras los bomberos se dedicaban a controlar y extinguir las llamas que consumían la vivienda, los oficiales prestaron auxilio inmediato: trasladaron al joven en el móvil policial hasta la Policlínica Banda del Río Salí, donde el personal médico le practicó maniobras de primeros auxilios.

Posteriormente, y para completar la atención requerida, fue derivado al Hospital Eva Perón para su internación y seguimiento. La intervención conjunta y la rapidez de los servidores públicos resultaron determinantes para salvar la vida del hombre afectado por el siniestro. Las causas del incendio son objeto de investigación por las autoridades competentes.