Hombre rescatado por la policía tras incendio en su vivienda: qué ocurrió
En la madrugada de este viernes se llevó a cabo el procedimiento, en el que también intervinieron uniformados de la comisaría Lastenia
La madrugada en Banda del Río Salí se tiñó de alarma cuando un cuerpo de vigías alertó sobre un incendio en una vivienda situada en la intersección de las calles Perú y Baltazar Tejerina. Junto con esa comunicación, se solicitó la colaboración de la comisaría local; también se convocó a los bomberos. A los pocos minutos, los efectivos policiales arribaron al lugar y encontraron la casa envuelta en llamas, con vecinos y transeúntes señalando que el propietario podría encontrarse en el interior.
Desde el exterior, los agentes alcanzaron a ver, a través de una ventana, a un hombre tendido en el suelo, inconsciente. Ante la inminente amenaza para su vida y la rápida propagación del fuego, los policías rompieron el vidrio, ingresaron al inmueble y lo extrajeron. Mientras los bomberos se dedicaban a controlar y extinguir las llamas que consumían la vivienda, los oficiales prestaron auxilio inmediato: trasladaron al joven en el móvil policial hasta la Policlínica Banda del Río Salí, donde el personal médico le practicó maniobras de primeros auxilios.
Posteriormente, y para completar la atención requerida, fue derivado al Hospital Eva Perón para su internación y seguimiento. La intervención conjunta y la rapidez de los servidores públicos resultaron determinantes para salvar la vida del hombre afectado por el siniestro. Las causas del incendio son objeto de investigación por las autoridades competentes.