Un estremecedor hallazgo sacudió la ciudad de Aguilares en la siesta del domingo 26 de octubre: en una vivienda ubicada en la intersección de Virgen del Carmen y General Savio, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en el interior de un freezer. Se trata, según fuentes oficiales, de un hombre de 52 años, quien se desempeñaba como funcionario en Rentas Tucumán.

La persona que encontró el cadáver fue su hermana, que dio inmediato aviso a las autoridades. En los primeros momentos tras el hallazgo, la policía evitó el ingreso al domicilio hasta la llegada de la Fiscalía y del personal de Criminalística, que tienen a su cargo las pericias forenses correspondientes. El procedimiento en la escena incluyó el acordonamiento del lugar y la preservación de posibles indicios mientras se aguardaba el arribo de los equipos especializados.

El Área de Investigación de la Unidad Regional Sur trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y en la recolección de elementos de prueba que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. Por el momento, los investigadores mantienen abiertas varias líneas de trabajo y no han confirmado públicamente hipótesis sobre el móvil ni si existen personas imputadas.

La noticia generó conmoción en Aguilares, donde residentes y colegas del funcionario esperaban información oficial sobre la causa del deceso. Las autoridades han pedido prudencia y anunciaron que en las próximas horas brindarán un informe con los avances de la investigación y los resultados preliminares de las pericias.