Un estremecedor episodio conmocionó este jueves al barrio de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza. Una mujer de 37 años fue detenida acusada de haber asesinado a su hijo de apenas dos meses. El hecho, según confirmaron fuentes policiales, ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Donizetti al 5.500.

De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría de Villa Dorrego llegó a la casa tras recibir un llamado de emergencia. Al ingresar, los efectivos fueron recibidos por Fidelina Ortiz, de 59 años, quien relató que momentos antes había encontrado una escena desgarradora.

Su cuñada, identificada como Mercedes Celeste Orrego Samaniego, se encontraba sentada en la cama, aparentemente en estado de shock. A pocos metros, dentro de un balde con agua y en posición invertida, estaba el cuerpo del bebé, Leonardo Cabrera, de poco menos de dos meses.

Los médicos de una ambulancia que llegó al lugar constataron que el pequeño ya no tenía signos vitales. De inmediato, los oficiales procedieron a demorar a la madre, quien fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del doctor Rulli.

El fiscal dispuso la detención de la mujer bajo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. Además, ordenó que se le realice una evaluación psiquiátrica para establecer si, al momento del hecho, comprendía la criminalidad de sus actos.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que Orrego Samaniego permanecía en estado de shock y no había podido declarar. En tanto, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local trabaja en la recolección de pruebas y testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia. /TN