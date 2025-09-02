Horror en La Rioja: tenían encerrada a una mujer y la sometían a tareas de servidumbre

La Policía Federal Argentina y la Policía de La Rioja rescataron a una mujer que se hallaba privada de su libertad en una pequeña habitación del barrio 12 de Junio, informaron fuentes judiciales.

Tras una denuncia que señalaba que la víctima vivía encerrada y sometida a condiciones de servidumbre, la fuerza federal inició tareas investigativas junto con distintas áreas de la policía local. Reunidas las pruebas y los testimonios, la Justicia Federal ordenó un allanamiento en la vivienda, que resultó positivo.

En el operativo fue liberada la mujer y quedaron detenidos dos mujeres y un hombre, imputados por trata de personas. También se secuestraron diversos elementos que serán clave para el avance de la investigación.

La intervención estuvo coordinada por la comisaria María Rosa Palacios, jefa de la Policía Federal en la provincia, bajo las directivas de la fiscal Virginia Carmona y la orden del juez federal Piedrabuena. En el despliegue participaron efectivos de Infantería, la División TOEM de la Policía Motorizada y el Cuerpo de Criminalística de la Policía de La Rioja, que brindaron apoyo operativo y pericial.

La Fiscalía trabaja ahora en recopilar más pruebas y testimonios para completar la causa y definir responsabilidades penales.