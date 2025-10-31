“Le di clonazepam para que se muera”: la estremecedora confesión de la madre acusada de matar a su hija en La Banda

Un caso de presunto filicidio conmociona a La Banda y a toda la provincia. Una joven madre, aparentemente con trastornos psiquiátricos, habría matado a su hija de 9 años al suministrarle clonazepam y luego asfixiarla. Tras el ataque, permaneció toda la noche en un sillón frente al cuerpo de la pequeña.

El hecho salió a la luz cerca de las 8 de la mañana de ayer, cuando Néstor Roger Russo (70) fue a despertar a su nieta Daiana para llevarla a la escuela y la encontró sin vida en su cama. Cerca, recostada en un sillón, estaba su hija María de los Ángeles, madre de la víctima.

Russo —exdirector de la Escuela Técnica de La Banda y exfuncionario de Recursos Hídricos—, al ver a su nieta inmóvil, confrontó a su hija, quien respondió que le había dado “cuatro pastillas para que se durmiera”. Alarmado, pidió ayuda a su esposa, Estella Tula Peralta —docente e ingeniera forestal jubilada—, quien llamó de inmediato al servicio de emergencias.

Cuando llegó la ambulancia, la acusada encaró a un enfermero y le dijo: “Le di clonazepam para que se muera”. Los médicos constataron que la niña ya no tenía signos vitales y notificaron a la Policía.

La fiscal coordinadora de la Unidad Banda, Natalia Saavedra, junto a los fiscales Mariano Gómez y Álvaro Yagüe, se hicieron cargo de la investigación. Personal del Departamento de Homicidios, Delitos Complejos y el médico de Sanidad realizaron los primeros trabajos en la vivienda, ubicada sobre calle Irigoyen, barrio Palermo.

Una escena escalofriante

Mientras los peritos recolectaban pruebas, la joven permanecía casi inmóvil en el sillón, observando el cuerpo de su hija. En silencio y, en ocasiones, confesando: “¿Y? Es mi hija” y “Le tapé la boca así”, mientras hacía el gesto con las manos.

La fiscal Saavedra dispuso su traslado a la Alcaidía de Mujeres. Será evaluada por un psiquiatra forense para determinar si comprende la criminalidad del hecho. La mujer habría sido diagnosticada previamente con esquizofrenia, pero había abandonado el tratamiento.

Hipótesis y pericias

Según las investigaciones preliminares, la madre habría preparado un vaso con jugo y cuatro pastillas de clonazepam —recetadas para ella— y se lo dio a la niña durante la madrugada. Luego la acostó y permaneció en la habitación. Falta establecer si la muerte fue provocada por la intoxicación o por asfixia mecánica.

En la habitación se secuestraron papeles y bolsas con manchas rojizas, un vaso de vidrio, dos osos de peluche, blíster de clonazepam, una taza con líquido marrón, funda de almohada con manchas y un celular. También había numerosos medicamentos recetados a los adultos de la casa.

Hoy se realizará la autopsia en junta médica. “No presenta signos de violencia recientes, livideces móviles y rigidez cadavérica completa”, informó el médico policial Diego Costillas, quien estimó entre seis y ocho horas la data de muerte.

Los forenses también recolectaron muestras bajo las uñas de la niña para determinar si hubo defensa.

Un final anunciado para la familia

Entre gritos y llanto, los abuelos protagonizaron escenas de desesperación. “No querías que la internemos y ¡mirá lo que le hizo a mi hijita!”, gritó Russo a su esposa. Ella, a su vez, increpaba a su hija sin obtener respuesta: “¿Qué le has hecho?”.

Según allegados, la convivencia era muy difícil. “Por las noches no dormíamos. Ella decía que escuchaba voces”, relató el hombre. La acusada había abandonado el tratamiento dos años atrás, tras la separación del padre de la niña, quien trabaja en Ushuaia.

Vecinos describieron a la mujer como aislada y hostil. “Vivíamos sobresaltados”, confió una fuente cercana. En una ocasión incluso habría quemado un celular que le regalaron.

El colegio, de luto

Daiana era alumna del colegio Santiago Apóstol. Tenía 9 años, había jurado la bandera en junio y se preparaba para su primera comunión. “Anoche anduvo invitándonos para su comunión”, contó un vecino conmovido. Era destacada por ser “cariñosa y aplicada”.