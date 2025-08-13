En el contexto de una investigación judicial por un caso de amenazas, se llevó a cabo un allanamiento ordenado por la Justicia, el cual resultó en la detención de un individuo en la localidad de Banda del Río Salí. Los hechos que dieron origen a esta causa se remontan al 11 de julio, cuando la víctima presentó diversas denuncias relacionadas con episodios de violencia doméstica, que incluían tanto agresiones verbales como físicas. A medida que la situación se desarrollaba, se implementaron distintas medidas de protección en favor de la víctima, las cuales el acusado incumplió en reiteradas ocasiones.

Ante esta circunstancia, un equipo de la Comisaría Banda del Río Salí emprendió una serie de tareas investigativas con el fin de localizar al agresor. Como resultado de dichas indagaciones, se solicitó a la magistrada Eliana Karina Gómez Moreira la autorización para realizar un allanamiento en el domicilio del acusado. El operativo se llevó a cabo el martes pasado. Al momento de la llegada de los efectivos policiales, los familiares del sospechoso intentaron obstruir el ingreso de los agentes a la vivienda, mientras que el acusado optó por escapar por los techos de las casas adyacentes, dirigiéndose hacia las márgenes del Río Salí. No obstante, gracias a la rápida y coordinada actuación de la policía, se logró cercar al individuo, quien fue detenido en las cercanías del río.

Tras su aprehensión, el detenido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género de la III Nominación, donde se continuará con el proceso judicial correspondiente. Este caso pone de relieve la importancia de las acciones policiales en la protección de las víctimas de violencia y la aplicación de la ley en situaciones críticas.