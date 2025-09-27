Identificaron a “Pequeño J”, el narco peruano acusado de ordenar el triple crimen

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue identificado como el presunto autor intelectual del brutal triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Tiene 20 años y nació en el departamento peruano de La Libertad, al norte de Lima. Su nombre y rostro fueron dados a conocer públicamente ante la sospecha de que planea fugarse del país.

Según fuentes judiciales y policiales, el joven lidera una organización criminal con ramificaciones en el conurbano bonaerense. El miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de capturarlo. Sin embargo, no lograron dar con su paradero.

Este viernes se difundieron imágenes del procedimiento. En el video se observa a los uniformados ingresando a una zona específica del barrio, tras seguir el rastro de un bar que, según distintos informantes, frecuentaba Valverde Victoriano. También se investigaba un domicilio cercano, en el tercer piso de un edificio señalado como uno de sus escondites.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, declaró que se sospecha que “Pequeño J” ordenó los homicidios como una forma de disciplinamiento interno: “Fue un mensaje hacia las líneas medias de la banda”, afirmó.

Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también está prófugo. Tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los ejecutores del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). La Fiscalía N° 2 de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá, solicitó una alerta roja de Interpol para su localización.

Según consta en la documentación oficial de Interpol, a Ozorio se le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y femicidio”. El informe subraya que las víctimas fueron sometidas a sufrimientos innecesarios y que los agresores actuaron con violencia de género.

La causa, que ahora está bajo la órbita del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, permitió reconstruir lo ocurrido en la vivienda de Florencio Varela donde las jóvenes fueron asesinadas. Allí, Ozorio habría participado junto a otros cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). De acuerdo con los investigadores, todos ellos aplicaron golpes, patadas y cortes con armas blancas con la intención de matarlas.

Además, este viernes por la noche fue detenido en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los choferes que colaboraron en el traslado de las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela. El sospechoso, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, fue arrestado en un hospedaje de la ciudad de Villazón, luego de cruzar la frontera desde La Quiaca, Jujuy.

Se espera que en las próximas horas sea extraditado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia bonaerense.